الأمير خالد بن سلطان الفيصل يكرم مجموعة stc الراعي الرئيس لجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

كرَّم صاحب السمو الأمير خالد بن سلطان عبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مجموعة stc، الراعي الرئيس لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والشريك الاستراتيجي في دعم أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها السعودية خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية لموسم 2025، الجمعة 19 ديسمبر 2025.

ويأتي هذا التكريم امتدادًا لإسهامات stc، الشريك الرقمي الأول للرياضة في السعودية، ودورها الريادي في دعم مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ الحلول والتجارب الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تمكين الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة وقد تسلّم التكريم المهندس محمد بن راشد أبا الخيل، نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية بمجموعة stc.

ومكنت مجموعة stc سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2025، بأحدث حلول الاتصال المبتكرة، لتوفير تجربة رقمية استثنائية داخل الحلبة وخارجها.

وكونها شريك اللقب لهذا الحدث العالمي البارز للعام الخامس على التوالي، تواصل stc تقديم تجارب استثنائية في عالم القيادة، سواء للفرق المشاركة أو المشجعين، وذلك عبر توفير تغطية إنترنت واتصال فائقة السرعة باستخدام شبكات الجيل الخامس، وخدمات إنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة، تدعم مجموعة stc مسيرة الابتكار الرقمي في السعودية، وتوفّر حلول اتصال سلسة وموثوقة.

وبصفتها منظومة رقمية متكاملة تواصل مجموعة stc تعزيز وتمكين أهم الفعاليات الكبرى التي تحتضنها السعودية من خلال توظيف أهم التقنيات وتنفيذ استراتيجيات النمو والتوسع والابتكار والاستدامة، لتسهم وتلبي تطلعات المستقبل الرقمي للسعودية.