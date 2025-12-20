موتسيبي يعلنها: تنظيم كأس إفريقيا كل 4 أعوام

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السبت، تغيير دورية تنظيم كأس أمم القارة، لتنعقد مرة كل 4 أعوام وليس اثنين مثل المعمول به حاليًا، بعد النسخة المقررة في 2028.

وكشف موتسيبي عن هذا التغيير ضمن إعادة هيكلة شاملة لكرة القدم في القارة، قائلًا: «لضمان أن يكون تقويم كرة القدم العالمي أكثر انسجامًا».

وكان تنظيم البطولة كل عامين يشكل مصدرًا أساسيًّا للإيرادات بالنسبة للاتحادات الوطنية الإفريقية، لكن موتسيبي أوضح أنَّ إطلاق بطولة سنوية جديدة تحت اسم «دوري الأمم الإفريقية» على غرار دوري الأمم الأوروبية، سيساعد في تعزيز الموارد المالية بدلًا من ذلك.

وقال موتسيبي للصحافيين في الرباط، عشية المباراة الافتتاحية لنسخة المغرب: «تركيزنا الآن على هذه النسخة من كأس الأمم، وفي 2027 سنذهب إلى تنزانيا وكينيا وأوغندا، والنسخة التالية ستكون في 2028».

وأضاف: «ثم بعد كأس العالم للأندية في 2029 سنُطلق أول نسخة من دوري الأمم الإفريقية.. مع مزيد من الجوائز المالية، ومزيد من الموارد، ومزيد من المنافسة. وكجزء من إعادة التنظيم «الروزنامة»، ستُجرى كأس الأمم الإفريقية مرة كل أربعة أعوام».

وتُنظَّم البطولة القارية كل عامين منذ النسخة الأولى عام 1957، لكنها واجهت خلال الأعوام الـ15 الأخيرة صعوبة في إيجاد مكان مناسب ضمن الروزنامة العالمية المزدحمة.

وستكون نسخة المغرب، الثامنة في غضون 15 عامًا، منذ نسخة 2012 التي جرت في غينيا الاستوائية والجابون.