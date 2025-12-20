الإثنين.. طرح تذاكر «ليلة الحب صوت مصر»

تستعد الفنانة المصرية أنغام لإحياء حفل غنائي استثنائي يحمل عنوان «ليلة الحب صوت مصر»، 31 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات موسم الرياض، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للموسم، السبت.

وينظم الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم «بنش مارك» على «sef arena» بوليفارد سيتي، حيث تطل أنغام بحلة خاصة برفقة أوركسترا ضخمة يقودها المايسترو هاني فرحات في عمل موسيقي متكامل.

وحسبما نشر موسم الرياض، تطرح التذاكر الإثنين عند الـ08:00 مساءً عبر منصة «ويبوك» الإلكترونية.

ومن المنتظر أن تقدم الفنانة المصرية برنامجًا غنائيًّا ثريًّا يضم باقة من أجمل أعمالها، إلى جانب مفاجآت موسيقية أُعدّت خاصة لهذه الليلة، في أجواء تحتفي بالحب، وتستقبل العام الجديد بإحساس مختلف يلامس ذائقة جمهور أنغام ومحبيها.