«صدى الوادي».. أمسيات فنية وسامري

شهد برنامج «صدى الوادي»، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2025ـ2026، خلال الخميس والجمعة، ليالي غنائية متتابعة أعادت لوادي صفار حضوره الفني، وحوَّلت أمسياته الشتوية الباردة إلى مساحات دافئة بالطرب والموسيقى، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للموسم، السبت.

واحتضن وادي صفار، الخميس، أمسية غنائية أحياها محمد عبده، فنان العرب، وسط حضور جماهيري كثيف، مقدّمًا مختارات من أعماله الخالدة التي شكَّلت محطات بارزة في تاريخ الأغنية السعودية.

وواصلت أمسيات البرنامج حضورها هذا الأسبوع، حيثُ شهد مسرح «صدى الوادي»، الجمعة، ليلة طربية جمعت الفنانة نوال ونواف الجبرتي، في أمسية موسيقية مزجت بين الأصالة والطرب عبر مجموعة من الأعمال الغنائية التي ارتبطت بالذاكرة الفنية الخليجية، تخللتها عروض السامري التي عزَّزت من عمق التجربة الفنية.

ويأتي تنظيم هذه الأمسيات ضمن برنامج «صدى الوادي»، الذي يواصل تقديم حفلات موسيقية متنوعة تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي، في إطار توجُّه موسم الدرعية لتوظيف المواقع التاريخية والطبيعية بوصفها مسارح حيّة للفنون تجمع بين جمال المكان وقيمته الثقافية والتراثية.

ويعكس البرنامج توجُّه موسم الدرعية 2025ـ2026 نحو صناعة تجارب فنية متكاملة تُعزز التفاعل بين الفنان والجمهور، وتمنح زيارة الدرعية طابعًا فنيًا خاصًا مستلهمًا من الإرث النجدي لوادي صفار، ليُصبح المسرح امتدادًا طبيعيًّا للمشهد المحيط به.

ويُعدُّ موسم الدرعية أحد أبرز المواسم السياحية والثقافية في السعودية، ويعود هذا العام بنسخته الجديدة ليقدّم مزيجًا من البرامج المبتكرة المستلهمة من أصالة الدرعية وتاريخها العريق، متضمنًا العديد من التجارب الحيّة التي ترافق الزوّار طيلة الموسم.

ويمتد الموسم لأكثر من 120 يومًا في مناطق الدرعية التاريخية، التي تحتضن أكثر من 10 برامج صُمّمت وفق معايير عالمية تراعي الأصالة السعودية، وتستجيب لتطلعات الجمهور المحلي والدولي.