الفيصلي يكتسح الطائي برباعية

اكتسح فريق الفيصلي الأول لكرة القدم ضيفه الطائي برباعية نظيفة في المباراة التي جرت السبت على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن الجولة الـ12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وجاءت رباعية «عنابي سدير» على مدار الشوطين عن طريق البرازيلي لوفانور هنريكي «هدفين»، ومواطنه أندريه موراتو وصالح الرحماني.

وحافظ الفيصلي من خلال هذا الفوز على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الـ11 على التوالي «4 انتصارات و7 تعادلات»، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، تجمد رصيد الطائي عند 15 نقطة في المركز العاشر بعد أن تلقى الخسارة الخامسة خلال الموسم الجاري.