30 ألف ريال يوميّا.. حصيلة بائع سوداني في مهرجان الإبل

يحظى متجر السوداني حسن عثمان الماحي، المختص ببيع اللحوم، بإقبال كبير من زوار مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، المنظم في الصياهد.

وأوضح لـ«الرياضية» الماحي أنه يبدأ باستقبال طلبات الزوار منذ الـ06:00 صباحًا، إذ يوفر يوميًّا 10 من القعدان، و5 رؤوس من الغنم، مضيفًا: «نواجه طلبات كثيرة من الزوار وأصحاب المخيمات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ونعمل على تجهيز كافة احتياجاتهم من خلال الذبح المبكر وتجهيزها بدءًا من فتح المتجر في ساعات الصباح الأولى».

وكشف الماحي عن دخل المتجر اليومي، قائلًا: «يتجاوز دخلنا اليومي 30 ألف ريالًا، ويصل إلى 50 ألف ريالًا، حيث إننا نشهد إقبالًا في كل يوم، لكن نهاية الأسبوع يكتظ المكان بالزوار بشكل كبير، ونحاول قدر المستطاع تلبية احتياجاتهم».

وعن الأسعار، أشار الماحي إلى أنها تُعد مناسبة، إذ يتم بيع نفر الحاشي بـ60 ريالًا و80 ريالًا للأغنام، إضافة إلى توفر الكبدة يوميًّا بـ50 ريالًا لكيلو الحاشي و40 ريالًا للغنم.