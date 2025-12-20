يتقدمهم سالم.. دوليو الهلال يغيبون عن الشارقة

يغيب لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، المشاركون مع المنتخب السعودي الأول في كأس العرب الماضية، عن مواجهة الشارقة الإماراتي، المقررة الإثنين المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أعلن النادي السبت.

ويتقدم الأسماء التي يفتقدها الأزرق العاصمي سالم الدوسري، حسان تمبكتي، محمد كنو، ناصر الدوسري وعبد الله الحمدان، إضافة إلى الثنائي المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، اللذين انضما إلى منتخبي بلديهما، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتقرر أن يعود لاعبو الهلال الدوليون إلى التدريبات الجماعية، الإثنين المقبل، بعد أن منحهم المدرب الإيطالي إنزاجي راحة لمدة 3 أيام بعد ختام مشاركة الأخضر في البطولة العربية، التي اختتمت الخميس الماضي وكسب لقبها المنتخب المغربي.

من جانب آخر، تركّز تدريب الفريق صباح السبت على الجوانب الفنية والتكتيكية، إذ عمد المدرب الإيطالي في بدايته إلى تطبيق تدريبات فنية بالكرة، تلاها تدريبات تكتيكية متنوعة، واختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

على صعيد متصل، تغادر بعثة الأزرق صباح الأحد إلى الشارقة، في حين يعقد إنزاجي وأحد اللاعبين مؤتمرًا صحافيًا عند الـ 06:20 مساءً.