رقم إيتو.. ماني وصلاح أقرب المطاردين

تبدو صدارة النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو ترتيب هدّافي كأس أمم إفريقيا تاريخيًّا في مأمن، إلا إذا سجّل السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، على وجه الخصوص، أرقامًا استثنائية، خلال نسخة «المغرب 2025» التي تنطلق الأحد.

ويحتل إيتو، الذي يترأس حاليًّا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الصدارة بـ 18 هدفًا سجَّلها على مدى 6 نسخ مختلفة من العرس الإفريقي.

ويتقدّم بفارق 4 أهداف على الإيفواري الراحل لوران بوكو «14»، وبخمس على النيجيري رشيدي يقيني «13»، الذي فارق دنيانا هو الآخر.

ويأتي المصري المتوفّى حسن الشاذلي رابعًا بـ 12 هدفًا، ويتساوى خلفه بـ 11 هدفًا كل من مواطنه حسام حسن، مدرب «الفراعنة» الحالي، والإيفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني باتريك مبوما، الثنائي المعتزل.

وسجَّل 10 أهداف كل من الكونغولي الراحل مولامبا نداي، والغاني أندريه أيو، الغائب عن القائمة الحالية لمنتخب بلاده، والإيفواري المتقاعد جويل تيهي، والتونسي فرانسيليدو دوس سانتوس، والزامبي كالوشا بواليا، النجمين المعتزلين.

أمّا الأقرب لإيتو في قائمة الهدافين من اللاعبين المنتظر ظهورهم خلال البطولة، هما ماني، صاحب الـ 9 أهداف، وصلاح الذي سجَّل 7.

ويحتاج ماني إلى تكرار رقم تهديفي نادر للحاق بإيتو المتقدّم عليه بفارق 9 أهداف، فيما يتوجب على صلاح تسجيل سابقة تاريخية إن أراد إدراك النجم الكاميروني المعتزل.

ولن يلحق ماني بإيتو إلا إذا كرَّر الرقم القياسي لأفضل هدّاف في نسخة واحدة من كأس الأمم، المسجّل باسم الكونغولي الراحل مولامبا نداي، الذي أحرز 9 أهداف خلال بطولة 1974 على أرض مصر.

ولم يستطع أي لاعب آخر بلوغ هذا الرقم على مدى جميع نسخ البطولة، منذ انطلاقها عام 1957.