برباعية العدالة.. الوحدة يبدأ حقبة تشفيكو

حقق فريق الوحدة الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي للمرة الأولي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الجاري، بعد اكتساحه مضيفه العدالة 4ـ1، السبت، على ملعب نادي هجر في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12.

وحسم الفريق الوحداوي الشوط الأول لصالحه بهدفين أحرزهما علي عدنان والمالي ديمبا ديالو عند الدقيقتين «17 و45+2»، وفي الشوط الثاني عزَّز تقدمه بهدف ثالث عبر الجامبي جاي ديمبيلي «59»، وقلص العدالة النتيجة بهدف سجَّله رياض البراهيم من ركلة جزاء «67»، قبل أن يؤمن سالم المقعدي النتيجة لـ«الفرسان» بالهدف الرابع قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وسجَّل الوحدة فوزه الأول تحت قيادة البلجيكي روسمير تشفيكو، مدربه الجديد، الذي تولى المهمة خلفًا للتشيلي جوزيه لويس سييرا، المقال من منصبه، بسبب تراجع النتائج، وبذلك يرفع رصيده إلى المركز الـ13 برصيد 12 نقطة.

من جهته، تراجع العدالة إلى المركز الـ16 بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط.