هاو: نستحق ركلة جزاء.. ماريسكا: أظهرنا شخصيتنا

انتقد إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، الحكم لعدم احتساب «ركلة جزاء واضحة» في التعادل 2ـ2 مع تشيلسي، السبت، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، رافضًا تبريرات القرار، وذلك في الوقت الذي واصل فيه فريقه عادته المقلقة في إهدار النقاط بعد التقدم في النتيجة.

وشعر هاو بالإحباط بعد أن أهدر فريقه تقدمًا آخر بهدفين، إذ أضاع نيوكاسل 13 نقطة خلال مباريات تقدم فيها هذا الموسم، وفرط السبت في تقدمه بثنائية في الشوط الأول سجَّلها نيك فولتماده.

وشعر نيوكاسل بالظلم عندما تدخل تريفوه تشالوباه مع أنتوني جوردون في الشوط الثاني، وطالب الفريق باحتساب ركلة جزاء، ‌لكن الحكم أشار ‌بمواصلة اللعب ولم يختلف موقف حكام تقنية ‌الفيديو.

وقال ⁠هاو لشبكة ‌«تي.إن.تي سبورتس»: «أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة، وأرى أنه لو وقع هذا التدخل في أي نقطة على أرض الملعب، لاحتُسبت ركلة حرة».

وأضاف: «أعتقد أن اللاعب تدخل مع أنتوني بقوة، وبقوة أكثر من اللازم في رأيي، لذلك أعتقد أنها ركلة جزاء لا جدال فيها»

وذكر مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إنَّ ركلة الجزاء تم رفضها، لأن تدخل تشالوباه على ⁠جوردون اعتُبر تدخلًا قانونيًّا بجانب الجسد، وهو ما رفضه هاو.

وبيَّن مدرب نيوكاسل: «لا، لأنه ليس كذلك. ‌أعتقد أن المدافع كان يقصد أنتوني وليس الكرة، ‍وأعتقد أنه كان عدوانيًّا للغاية».

ومن ‍ناحيته، أكد إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي، أنه لا يرى أنها ركلة ‍جزاء، ويشعر بالسعادة بالحصول على نقطة في ظل هذه الظروف.

وأوضح ماريسكا: «لا توجد الكثير من الفرق التي تتأخر 0ـ2 في الشوط الأول ـ أمام هذا الفريق على هذا الملعب ـ ويمكنها العودة في النتيجة».

وتابع: «أنا سعيد للغاية وأشعر بالفخر باللاعبين. ليس من السهل إظهار الشخصية والعودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين، وكانت المباراة متكافئة ⁠وممتعة للجماهير».