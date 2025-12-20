بعمر 41 عاما.. سيلفا ينضم إلى بورتو

عاد المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا إلى أوروبا من بوابة بورتو البرتغالي، الذي تعاقد معه على الرغم من أعوامه الـ41، وفقًا لما أعلن السبت.

ويُعد لاعب ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي السابق أحد أبرز من شغل مركز قلب الدفاع في جيله، وينضم إلى فريق بورتو الأول لكرة القدم بعد موسمين مع فريق فلومينينسي في بلاده البرازيل.

وجاء في بيان النادي «تياجو سيلفا أصبح تنينا»، في إشارة إلى لقب الفريق.

وتكتمل بهذه الخطوة حلقة في مسيرة اللاعب، إذ سبق له أن لعب مع الفريق الرديف لبورتو في موسم 2004ـ2005، قبل أن ينتقل إلى دينامو موسكو الروسي ثم الفريق الأول لفلومينينسي لفترة وجيزة، ومنه إلى ميلان حيث تُوِّج بلقب الدوري الإيطالي، قبل انتقاله في 2012 إلى باريس سان جيرمان.

غادر سيلفا نادي العاصمة الفرنسية عام 2020 بعدما أحرز سبعة ألقاب في الدوري المحلي للانضمام إلى تشيلسي، حيث تُوِّج بدوري أبطال أوروبا عام 2021 على ملعب «إستاديو دو دراجاو» الخاص ببورتو على حساب مانشستر سيتي 0ـ1.

ويمتلك سيلفا، الذي خاض 113 مباراة مع البرازيل بين 2008 و2022، في مسيرته المظفرة 32 لقبًا، وقد يعزز هذا الرصيد كون بورتو يتصدر الدوري البرتغالي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.