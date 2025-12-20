بثلاثية وست هام.. سيتي يتصدر وينتظر تعثر أرسنال

اعتلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا بالفوز على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3ـ0، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من المسابقة، السبت.

ويدين «السماوي» بهذا الانتصار لنجمه النرويجي إرلينج هالاند، الذي سجَّل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 5 و69.

وأضاف الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب الوسط، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 38 من المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد.

ورفع سيتي رصيده إلى 37 نقطة، ليعتلي القمة مؤقتًا، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال، الذي سيخوض اختبارًا صعبًا خارج أرضه أمام إيفرتون في وقت لاحق السبت.

أما وست هام يونايتد فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ18.

وضمن لقاءات الجولة ذاتها، فاز برينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون بهدفي كيني لويس بوتر في الدقيقتين 63 و83.

استعاد برينتفورد نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ12، أما وولفرهامبتون بقي في ذيل الترتيب برصيد نقطتين في المركز العشرين.

وفي نفس توقيت المواجهتين، تعادل بورنموث أمام ضيفه بيرنلي بنتيجة 1ـ1، إذ تقدم أصحاب الأرض بهدف أنطوان سيمينو في الدقيقة 67، وانتزع الضيوف التعادل بهدف أرماندو بروخا في الدقيقة 90.

ورفع بورنموث رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ 14، بينما يقبع بيرنلي في المركز الـ 19 برصيد 11 نقطة.

وفي المواجهة الرابعة، تعادل برايتون مع ضيفه سندرلاند دون أهداف.

وبقي سندرلاند خامسًا برصيد 27 نقطة، وفرط في فرصة ثمينة للوجود في المربع الذهبي بعد تعثر تشيلسي رابع الترتيب «29 نقطة» بالتعادل أمام نيوكاسل يونايتد، في وقت سابق السبت، أما برايتون بقي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.