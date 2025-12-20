بعد الوعكة الصحية.. حسني يعود بثلاث حفلات

عاد الفنان المصري تامر حسني مجددًا إلى إحياء الليالي الغنائية بتوقيعه عقدًا لتنظيم حفلتين في الفترة المقبلة، بعد تعرضه لوعكة صحية غادر على إثرها إلى ألمانيا الشهر الماضي.

وبحسب مصادر «الرياضية»، يظهر الفنان المصري، السبت المقبل، في حفلة غنائية بقصر عابدين في القاهرة، يليها حفل آخر بمدينة الشارقة الإماراتية 17 يناير المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أنَّ حسني الذي ظهر الثلاثاء الماضي في الحفل الأول له بعد تعافيه في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة اتفق بالفعل على تنظيم عدد من الحفلات الأخرى في عدد من المدن المختلفة، إلا أنَّ الاتفاق لم يصبح نهائيًا، وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي فور الانتهاء من بعض التفاصيل.

وبدأ تامر حفلته في عابدين برسالة إلى الجمهور، قال فيها: «شكرًا على كل دعوة وعلى كل الحب الذي لمسته منكم جميعًا، فأنا أتعافى بفضل الله أولًا ثم محبتكم ودعواتكم».