الأحد.. بطل العرب يلتحق بالفتح

يلتحق المغربي مروان سعدان، لاعب فريق الفتح الأول لكرة القدم، بالتدريبات الجماعية، الأحد، بعد فراغه من المشاركة في بطولة كأس العرب الماضية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ سعدان سينضم إلى قائمة الفريق الشرقي خلال مواجهة الأهلي، الخميس المقبل، على ملعب ميدان تمويل الأولى، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وتستعد إدارة الفتح إلى تنظيم حفل صغير قبل التدريبات بمناسبة تحقيق سعدان البطولة العربية مع منتخب بلاده، عقب الفوز أمام الأردن الخميس الماضي.

على صعيد متصل، انضم الجزائري سفيان بن دبكة، السبت، إلى التدريبات الجماعية بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العرب.

ويحتل «النموذجي» المرتبة الـ 17 في سلم دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، حصدها من انتصار وحيد وتعادلين مقابل 6 هزائم.