الاتحاد يقهر الأهلي في «تحدي الشتاء»

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات المركز الثالث من بطولة تحدي الشتاء في نسختها الأولى، إثر فوزه على غريمه التقليدي الأهلي 3ـ1 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2ـ2 على ملعب كلية العناية الطبية، السبت.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، بدا الفريق الأهلاوي في طريقه إلى حسم اللقاء عقب تقدمه بهدفين سجَّلتهما داليا عادل والمغربية ابتسام جرايدي في الدقيقتين 60 و79، لكن الاتحاد تمكن من تقليص الفارق عبر البرازيلية لاتيسيا نونيز في الدقيقة 89، قبل أن يفرض على منافسه التعادل بهدف قاتل حمل توقيع لمار محمد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة تحدي الشتاء بمشاركة 8 فرق وزعت على مجموعتين تمثلان المنطقتين الشرقية والغربية، وضمت المجموعة الأولى النصر، الهلال، القادسية، شعلة الشرقية، وفي المجموعة الثانية: الأهلي، الاتحاد، العلا، نيوم، علمًا أنَّ منافساتها أسفرت عن تأهل النصر والهلال إلى النهائي الذي يلعب لاحقًا.