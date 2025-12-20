نجوم إفريقيا.. عربيان في قائمة أغلى 10

يظهر عربيان فقط، أحدهما المتصدر، بين الأسماء العشرة الأعلى قيمة سوقية في قوائم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تنطلق مساء الأحد، على أرض المغرب.

ويحتل المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صدارة القيم السوقية للاعبي البطولة على موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي، بواقع 80 مليون يورو.

ويأتي خلفه الكاميروني بريان مبويمو، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، بـ 75 مليون يورو لكل منهما.

وفي المركز الرابع يظهر المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو العربي الثاني والأخير بين الأسماء العشرة، بقيمة سوقية تبلغ 65 مليون يورو.

ويليه الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، الذي يقدّر الموقع قيمته السوقية بـ 60 مليونًا.

وبعده يقف سادسًا الإيفواري أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ 50 مليونًا.

ويتذيل قائمة العشرة الأوائل 4 لاعبين، متساوين بقيمة سوقية قدرها 45 مليونًا، بينهم الثنائي السنغالي إليمان ندياي، جناح إيفرتون الإنجليزي، ونيكولاس جاكسون، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ومعهما الإيفواريان يان ديوماندي، جناح لايبزج الألماني، وعثمان ديوماندي، مدافع سبورتينج لشبونة البرتغالي.