العصيمي بطل كأس القدرة والتحمل

تُوِّج الفارس فيصل العصيمي بطلًا لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، الذي جرى السبت في محافظة العُلا، إذ نظّمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا السباق بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، على مسافة 120 كم مقسّمة على أربع مراحل.

وجاء فوز العصيمي رفقة الجواد «دوق» بمعدل سرعة بلغ 23.142 كم في الساعة، بعد منافسة مع الفارس حسن بامانع، الذي حلّ ثانيًا بفارق 28 ثانية فقط عن المتصدر، وبلغ معدل سرعته 23.108 كم في الساعة على الفرس «DJALIK DE FIGNOLS»، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس عبد العزيز السيالي على الجواد «GAIA DE MORGANE» وبمعدل سرعة 22.148 كم في الساعة.

وشهد السباق تنافسًا قويًا بين الفرسان المشاركين منذ انطلاقته في الـ 07:00 صباحًا، حيث قدّموا مستويات مميزة وسط تضاريس العُلا الخلابة وتنوّع مسارات السباق.

وإلى جانب السباق الرئيس، نُظم سباق دولي لمسافة 100 كم، وسباقان تأهيليان محليان لمسافة 40 و80 كم.