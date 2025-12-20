بعمر 72 عاما.. الدراما المصرية تودع سمية

توفيت الفنانة المصرية سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عامًا، داخل أحد المستشفيات في المهندسين، السبت، بعد صراع طويل مع مرض سرطاني نادر كما سبق، وأعلنت في عام 2022 بأحد البرامج التلفزيونية عن خضوعها لعمليات استئصال الأورام الخبيثة بالثدي والغدد اللمفاوية، واستمرارها في جلسات الكيماوي والإشعاعي.

وحضر عدد كبير من النجوم عقب صلاة العصر صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على النجوم والجمهور، وكان ابنها عمر الفيشاوي حاضرًا لتلقي العزاء، ولكن لاحظ الجميع غياب النجم أحمد الفيشاوي، بسبب سفره خارج مصر.

وولدت سمية في محافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على شهادة الآداب قسم الاجتماع من جامعة القاهرة، وانطلقت مسيرتها الفنية عام 1978 من خلال مسلسل «أفواه وأرانب»، لتبدأ بعد ذلك مشوارًا طويلًا قدَّمت فيه أكثر من 100 عمل فني تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون، وتميزت بقدرتها على أداء الأدوار الكوميدية والتراجيدية.

من أهم أعمالها السينمائية أفلام «دماء بعد منتصف الليل» 1995، «الشيطان يستعد للرحيل» 1990، «الطوفان» عام 1985، و«الحلال والحرام» عام 1985، ومسلسلات «الراية البيضاء» 1998، «سنوات الغربة» عام 1997، «بوابة الحلواني» بأجزائه الأربعة، «ليالي الحلمية»، و«آن الأوان».