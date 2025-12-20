رديف يعلق عرض الهلال

علَّق الدولي السعودي عبد الله رديف، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، عرض تجديد ناديه الأزرق الجديد بعد دخوله الفترة الحرة.

وكشفت مصادر «الرياضية» عن أنَّ المهاجم السعودي علَّق العرض المقدم الذي يمتد حتى 2029 المقبل، بسبب رغبته في المشاركة بدقائق لعب أكثر.

وعلمت المصادر أنَّ سبب عدم رد رديف على العرض الهلالي حتى الآن هو وجوده خارج التشكيلة الأساسية في الهلال وصعوبة لعبه أساسيًّا في ظل وجود عدد كبير من المهاجمين في الفريق.

ويرغب عبد الله أن يحضر لاعبًا أساسيًا من خلال العروض التي بين يديه، حيث لديه عروض عدة من أندية دوري روشن السعودي تحت الدراسة من اللاعب ووكيل أعماله.

وكان اللاعب شارك أخيرًا مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، وأسهم في تحقيق بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا.