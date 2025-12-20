وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا

أكدت لـ«الرياضية» وكالة أعمال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، أن النادي الأهلي لم يدخل في أي تفاوض من أجل ضم اللاعب خلال النافذة الشتوية. وأشارت الوكالة إلى أن المهاجم مستمر مع فريق الريان حتى نهاية ارتباطه، ولا توجد أي أزمة تعاقدية.

وأوضحت الوكالة أن ميتروفيتش لا يفكر في الوقت الراهن بالعودة إلى دوري روشن السعودي، بخلاف ما تردد حول ذلك، مؤكدةً أن وضعه مستقر مع فريقه الحالي، ولا توجد مستجدات تتعلق بمستقبله.

وشارك ميتروفيتش مع الريان القطري في أربع مباريات منذ انضمامه، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع هدفين خلال منافسات الموسم الجاري.