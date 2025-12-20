دومينجيش وتشاكوتشيشي.. صراع الأجيال في أمم إفريقيا

بدأ الموزمبيقي إلياس باليمبي، المعروف باسم «دومينجيش»، مسيرته الدولية قبل ميلاد الزيمبابوي تاديواناشي تشاكوتشيشي، بنحو 5 أعوام كاملة، وكل منهما مستدعى لصفوف منتخب بلاده الأول لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا 2025 على أرض المغرب.

ويبلغ دومينجيش، الأكبر بين لاعبي البطولة، من العمر 42 عامًا، فيما أتمَّ تشاكوتشيشي، أصغر المستدعين، 16 عامًا فقط يونيو الماضي.

ويمثّل دومينجيش، لاعب الوسط الهجومي، منتخب بلاده منذ عام 2004، ولا يزال مستمرًا في صفوفه لما تجاوز عقدين زمنيين.

وخلال 21 عامًا، لعب 116 مباراة دولية، وسجّل 17 هدفًا، حسب بيانات مؤسسة إحصاءات كرة القدم «rsssf.org»، وهو عميد لاعبي منتخب موزمبيق.

وانطلقت مسيرته الاحترافية داخل دوري بلاده في 2004، قبل الانتقال إلى جنوب إفريقيا المجاورة عام 2007، وهناك تنقّل بين 5 أندية مختلفة أشهرها ماميلودي صنداونز، ثم عاد مجددًا إلى موزمبيق في 2023 عبر بوابة فريقه الحالي أونياو دو سونجو.

أمّا تشاكوتشيشي، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، فينشط في نادي سكوتلاند إف سي داخل بلاده، ولم يسبق له تسجيل أي مشاركة دولية.

واتّخذ الروماني ماريو مارينيكا، مدرب زيمبابوي، قرارًا جريئًا بضمه إلى القائمة التي تشمل 28 لاعبًا.

وسمح الاتحاد الإفريقي لكل منتخب مشارك بقيد 28 لاعبًا في البطولة، على أن يستبعد أي 5 منهم قبل كل مباراة.