هزمن الهلال.. سيدات النصر بطلات «تحدي الشتاء»

توج فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات بلقب النسخة الأولى من بطولة «تحدي الشتاء» بعد فوزه على الهلال بثنائية نظيفة في المباراة النهائية التي جرت على ملعب كلية العناية الطبية، السبت.

وسجلت التنزانية كلارا لوفانجا أول الأهداف النصراوية عند الدقيقة 28، وعززت الكنغولية روث كيوبي تقدم الأصفر بالهدف الثاني في الدقيقة 35.

وجدد الفريق النصراوي من خلال هذا الفوز تفوقه على غريمه التقليدي الهلال في الموسم الجاري بعد أن كسبه 3ـ1 في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وسبقت المواجهة، لقاء تحديد المركز الثالث على الملعب ذاته التي أسفرت عن فوز الاتحاد على الأهلي 3ـ1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2ـ2.

واستحدث الاتحاد السعودي لكرة القدم بطولة «تحدي الشتاء» بهدف رفع مستوى التنافسية وزيادة دقائق اللعب للاعبات، طبقًا لبيان أصدره في الثالث من ديسمبر الجاري.

وشارك في النسخة الأولى من البطولة أبرز أندية الدوري الممتاز، وتم توزيعهم على مجموعتين تمثلان المنطقتين الشرقية والغربية، وضمت المجموعة الأولى: النصر، الهلال، القادسية، شعلة الشرقية، وفي المجموعة الثانية: الأهلي، الاتحاد، العلا، نيوم.