الشهري يريح الاتفاقيين

منح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة عن التدريبات الأحد، على أن تُستأنف التدريبات الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة الرياض ضمن الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي، المقررة الخميس، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وشهدت تدريبات السبت احتفاءً خاصًا بلاعبي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تركي بالجوش، وعواد دهل، وفارس الغامدي، عقب تتويجهم بلقب كأس الخليج.

وعلى الصعيد الميداني، خصّ المدرب سعد الشهري اللاعبين الذين شاركوا في المباراة التجريبية أمام ضمك، التي انتهت بفوز الاتفاق بثنائية نظيفة، بتدريبات استشفائية، في حين خضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في اللقاء لتمارين لياقية مكثفة.