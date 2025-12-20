ليفربول يسقط توتنام بثنائية

حقق فريق ليفربول الأول لكرة القدم انتصاره الرابع في المباريات الست الأخيرة ضمن جميع المسابقات بإسقاطه مضيفه توتنام المنقوص عدديًا 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجّل البديل السويدي ألكسندر أيزاك «56»، والفرنسي هوجو إيكيتيكيه «66» لليفربول، والبديل البرازيلي ريشارليسون «83» لتوتنام.

وخاض «الريدز» اللقاء دون نجمه المصري محمد صلاح، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس متخلفًا بفارق الأهداف عن تشيلسي الرابع.

في المقابل، تلقى توتنام خسارته الثانية تواليًا في الدوري، فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الـ13.

وشهدت الدقيقة 33 معرجًا أول في المباراة، عندما وجّه الحكم جون بروكس بطاقة حمراء للهولندي تشافي سيمونز، لاعب توتنام، بعد خطأ على مواطنه فيرجيل فان دايك، وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR».

استفاد ليفربول من الطرد، وحاول افتتاح التسجيل عبر تسديدة للألماني فلوريان فيرتس من الجهة اليسرى داخل المنطقة، تصدّى لها الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو ببراعة «36».

وفي الدقيقة 56، وبعد تمريرة خاطئة من المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، وصلت الكرة إلى فيرتس الذي وضع البديل أيزاك في مواجهة المرمى، فاستغل السويدي الفرصة بأفضل طريقة ممكنة مفتتحًا التسجيل بعد تسع دقائق فقط من دخوله.

لكن أيزاك خرج مصابًا بعد تسجيل الهدف مباشرة إثر احتكاك مع الهولندي ميكي فان در فين، فحلّ الهولندي جيريمي فريمبونج بدلًا منه.

وأضاف إيكيتيكيه الهدف الثاني لليفربول برأسية من مسافة قريبة إثر عرضية من الجهة اليمنى لفريمبونج «66».

وقلّص البديل البرازيلي ريشارليسون الفارق بتسديدة إلى يسار مواطنه أليسون بيكر بعد دربكة داخل المنطقة إثر ركلة ركنية «83».

وفي الدقيقة 90+3، وجّه الحكم بطاقة صفراء ثانية لروميرو لاعب توتنام.