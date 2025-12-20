بعد تحدي 8 أشهر.. أربعة أبطال يختتمون «WBC Boxing Grand Prix»

اختُتمت السبت في «بوليفارد سيتي» منافسات بطولة «WBC Boxing Grand Prix»، التي استمرت ثمانية أشهر، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، في أمسية عالمية شهدت أربعة نزالات نهائية أسفرت عن تتويج أبطال الأوزان الأربعة بقراراتٍ بالإجماع .

وبعد مواجهات قوية حصل فيها الفائزون على الحزام الرمزي من المجلس العالمي للملاكمة WBC، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي لكل بطل، فيما نال كل منافس في النزالات النهائية 50 ألف دولار أمريكي.

وفي النزال الختامي لوزن المتوسط، توّج الملاكم الأسترالي ديلان بيجز بلقب الفئة، وشهدت الأمسية أيضًا تتويج الملاكم الأرجنتيني كيفن راميريز بلقب الوزن الثقيل.

وفي وزن الريشة، نجح الملاكم المكسيكي براندون ميخيا موسكيدا في حسم اللقب بعد تفوقه على الإيطالي محمد قاملي، أما لقب وزن الخفيف الفائق فكان من نصيب الملاكم الكولومبي كارلوس أوتريا، الذي تفوق على الأوزبكي مجيب الله تورسونوف.

وجاءت جميع النزالات النهائية وفق نظام احترافي معتمد من المجلس العالمي للملاكمة WBC، ضمن تنظيم يعكس الشراكة الناجحة مع موسم الرياض، ويهدف إلى منح المواهب الصاعدة منصة عالمية لإبراز قدراتها الفنية والارتقاء بمستوى المنافسة الدولية.

يذكر أن المرحلة الأولى كانت قد نظمت أبريل الماضي، وشهدت مشاركة 128 ملاكمًا من أكثر من 40 دولة، يسعون إلى المجد في عالم الرياضة التي فتحها لهم «موسم الرياض» بالشراكة مع مجلس الملاكمة العالمي WBC.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA» رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، أعلن ديسمبر 2024 إطلاق البطولة بالشراكة مع مجلس الملاكمة العالمي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل منصة عالمية للمواهب الشابة لاستعراض قدراتها والمنافسة على أعلى المستويات تحت مظلة موسم الرياض.