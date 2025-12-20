سوبر إيطاليا.. الرياض و«الملز» يجهزان نابولي وبولونيا

يحتضن ملعبا نادي الرياض، ومدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، الأحد، التحضيرات الأخيرة لفريقي نابولي الأول لكرة القدم ونظيره بولونيا قبل المواجهة المرتقبة على لقب السوبر الإيطالي المقررة الإثنين على ملعب «الأول بارك».

ويُجري نابولي حصته التدريبية عند الـ 12:00 ظهرًا على ملعب الرياض، يليها المؤتمر الصحافي عند الـ 04:30 عصرًا .

فيما ينهي بولونيا تحضيراته بحصة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد «الملز» عند الـ 11:30 صباحًا ، وينظم مؤتمره الصحافي الـ 03:30 عصرًا.

ومن المقرر أن تكون أول ربع ساعة من الحصتين التدريبية للفريقين مفتوحة أمام وسائل الإعلام.

ووصل نابولي إلى المباراة النهائية بعدما نجح في تجاوز أي سي ميلان بنتيجة 2ـ0 الخميس، فيما تجاوز بولونيا نظيره إنتر ميلان بركلات الترجيح الجمعة.