برئاسة فهد بن جلوي.. اتحاد الهجن الدولي يعتمد «خارطة 2036»

اعتمد اجتماع الجمعية العمومية الخامسة للاتحاد الدولي للهجن، الذي عقد في البحرين برئاسة الأمير فهد بن جلوي خارطة الطريق الاستراتيجية العشرية «2026ـ2036»، التي تهدف إلى نقل رياضة الهجن إلى آفاق دولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» السبت.

وبحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رأس الأمير فهد بن جلوي، اجتماع الجمعية العمومية الخامسة للاتحاد الدولي للهجن «WCS»، بحضور أكثر من 85 عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف قارات العالم.

وفي مستهل الاجتماع، رفع الأمير فهد بن جلوي التهاني والتبريكات للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني البحرين، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على البحرين أمنها وعزها وازدهارها، مثمنًا ما تشهده البحرين من نهضة رياضية شاملة في ظل قيادتها الرشيدة.

وقدّم الشكر للشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها وفد الاتحاد في البحرين، مثنيًا على الدعم غير المحدود الذي قدّمته لإنجاح أعمال الجمعية العمومية، وهو ما يعكس دورهم الريادي في دعم الرياضات النوعية وتعزيز العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وثمّن الأمير فهد بن جلوي الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تجدهما رياضة الهجن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، مؤكدًا أن هذا التمكين المستمر يشكّل الركيزة الأساسية في تعزيز الحضور العالمي للاتحاد، الذي يمضي قدمًا نحو حوكمة هذه الرياضة العريقة وتحويلها إلى صناعة رياضية واقتصادية عالمية مستدامة.

واعتمدت الجمعية العمومية خارطة الطريق الاستراتيجية العشرية «2026ـ2036»، التي تهدف إلى نقل رياضة الهجن إلى آفاق دولية عبر ثلاث مراحل رئيسة: مرحلة «التقييس» لتوحيد النظم والمنافسات، ثم مرحلة «التوسع» لتعزيز البنى التحتية والانتشار الإعلامي، وصولًا إلى مرحلة «التنسيق» لانتزاع الاعتراف الدولي الكامل وبناء قاعدة جماهيرية عالمية.

واستعرضت الجمعية التقرير السنوي، الذي كشف عن قفزة نوعية في عدد الدول الأعضاء الذي وصل إلى «85» دولة بحلول عام «2024»، بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام «2018».

وناقشت الجمعية طلبات انضمام كل من دولة قطر، وجمهورية الهند، وجمهورية نيجيريا لعضوية الاتحاد، مقرة مستهدفات طموحة تشمل الوصول إلى «50» ألف هجان منتسب، وتفعيل «250» ناديًا لسباقات الهجن، وتدريب «5000» هجان في أكاديميات متخصصة، إضافةً إلى إصدار «50» منشورًا علميًّا لدعم البحث والتطوير في هذا القطاع.

واطلعت الجمعية على ملفات الدول الراغبة في استضافة الجمعية العمومية لعام «2026»، حيث تقدمت كل من أنغولا، وليبيا، وقرغيزستان، وموريتانيا، والمغرب، وطاجيكستان بطلبات رسمية.

كما أثنى المجلس على النجاحات التي حققتها الفعاليات القارية الأخيرة، ومن أبرزها «سيف الجزائر» ومهرجان «طنطان» في المغرب لعام «2026»، والتوجه نحو دمج سباقات الهجن ضمن مضامير سباقات الخيول في أوروبا.

واختتمت الجمعية أعمالها بتأكيد رئيس الاتحاد الدولي أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان عدالة المنافسات واستدامة الموروث، بما يحقق التطلعات العالمية لهذه الرياضة.