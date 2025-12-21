في جدة.. بلوكس وتيين يبلغان نهائي الجيل القادم

اكتمل عقد المتأهلين إلى المباراة النهائية لبطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، الجارية في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحسم البلجيكي ألكسندر بلوكس بطاقة التأهل الأولى بعد فوزه على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير بثلاثة أشواط دون مقابل، السبت، فيما خطف الأمريكي ليرنر تيين بطاقة التأهل الثانية عقب انتصاره على مواطنه نيشيش باسافاريدي بالنتيجة ذاتها.

ومن المقرر أن يلعب نهائي البطولة الأحد في مواجهة تجمع البلجيكي ألكندر بلوكس بالأمريكي ليرنر تيين المصنف الأول، وذلك عند الـ 08:00 مساءً.

ووصل بلوكس إلى المباراة النهائية دون أن يتعرض لأي خسارة في البطولة، بعدما تصدر مجموعته محققًا ثلاثة انتصارات متتالية، في حين كان ليرنر تيين قد استهل مشواره بخسارة في اللقاء الأول أمام الإسباني رافاييل جودار، قبل أن ينجح في العودة بقوة وحجز مقعده في النهائي.