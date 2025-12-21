نقاط إيفرتون تحلق بصدارة أرسنال

استعاد فريق أرسنال الأول لكرة القدم صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 1ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من المسابقة.

وكان مانشستر سيتي قد انتزع الصدارة مؤقتًا بعد فوزه على وست هام 0ـ3 في وقت سابق، لكن فوز أرسنال أعاد إليه القمة برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن السيتي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وسجل فيكتور جيوكيريس هدف المباراة الوحيد لفريق أرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 27، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة محققًا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث في آخر خمس مباريات.

وفي مباراة ثانية، حقق ليدز يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4ـ1.

تقدم ليدز يونايتد بهدفين في الشوط الأول سجلهما دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقتين 38 و45+4، وفي الشوط الثاني أضاف إيثان أمبادو الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 60.

لكن كريستال بالاس قلص الفارق بهدف وحيد في الوقت بدل الضائع، سجله جاستن ديفيني عند الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

وعاد أنتون ستاخ ليعزز تفوق ليدز بهدف رابع في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

واصل ليدز يونايتد صحوته بفوزين وتعادلين في آخر أربع جولات، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16.

أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن بعد خسارة ثانية على التوالي.