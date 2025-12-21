يوفنتوس يصطاد ذئاب روما

سجل فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم انتصاره السادس في آخر سبع مباريات ضمن جميع المسابقات، بإسقاطه ضيفه روما 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وأحرز لفريق المدرب لوتشانو سباليتي، البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو «44»، والبلجيكي لويس أوبيندا «70»، فيما حمل هدف روما توقيع البديل تومازو بالدانسي «76».

ورفع «بيانكونيري» بتسجيله الانتصار الرابع في آخر ست مواجهات على روما في الدوري ومن دون تذوق طعم الخسارة، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، تجمّد رصيد فريق «ذئاب العاصمة» عند 30 نقطة في المركز الرابع، متجرعًا هزيمته السادسة في الدوري، بينها ثلاث في المراحل الأربع الأخيرة.

من جانبه، ضيّع قطب العاصمة الآخر لاتسيو فرصة الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية باكتفائه بتعادل سلبي مخيّب أمام ضيفه كريمونيزي.

ورفع «نسور العاصمة» رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الثامن، وفي جعبتهم ستة انتصارات وخمسة تعادلات وخمس هزائم في 16 مباراة، مبتعدين بفارق نقطتين عن بولونيا «25 نقطة» صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقة «كونفرس ليج».

في المقابل، رفع كريمونيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ11.