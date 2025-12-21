7 أعوام.. الريال يهيمن أمام إشبيلية

أنهى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم عام 2025 بانتصار على ضيفه إشبيلية 2ـ0، السبت، في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني، في لقاء عادل خلاله الفرنسي كيليان مبابي رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو من حيث أكبر عدد أهداف مع النادي الملكي خلال عام تقويمي.

وبفوزه الـ 13، واصل ريال تفوقه على إشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز على النادي الملكي منذ أكثر من سبعة أعوام، مقلصًا الفارق الذي يفصله عن غريمه برشلونة المتصدر «43 نقطة» إلى نقطة مؤقتًا بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه فياريال، الثالث، الأحد.

ونجح ريال مدريد في إنهاء الشوط الأول متقدمًا برأسية الإنجليزي جود بيلينجهام إثر ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريجو «38».

وباتت مهمة ريال أسهل بعدما اضطر إشبيلية لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد البرازيلي ماركاو بالإنذار الثاني «68».

ونجح مبابي في الوصول إلى رقم رونالدو حين استحصل رودريجو على ركلة جزاء نفذها الفرنسي في الدقيقة 86.