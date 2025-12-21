مبابي يعادل رقم رونالدو الأسطوري

سجّل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، هدفًا أمام إشبيلية، السبت، ليزاحم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في حيازة رقم أفضل هدّاف لـ «الأبيض» خلال عام ميلادي واحد.

وحصل البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم الريال، على ركلة جزاء، وقتما كان الفريق متقدمًا 1ـ0، وانبرى لها مبابي، وأسكنها الشباك في الدقيقة 86، ثم احتفل على طريقة «صاروخ ماديرا».

وأنهى الفريق العاصمي المباراة، التي جرت ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني «لا ليجا»، فائزًا بهدفين نظيفين.

ورفع مبابي عدد أهدافه مع ريال مدريد في عام 2025 إلى 59 هدفًا، معادلًا الرقم الذي أحرزه رونالدو بقميص الفريق خلال 2013.

ووقتها حقق «الدون» رقمًا تهديفيًا غير مسبوق للاعب من الريال في عام ميلادي واحد، وظل محتفظًا به حتى عادله مبابي.

ولن يستطيع المهاجم الفرنسي كسر الرقم لانتهاء استحقاقات ريال مدريد خلال العام الجاري.

وانضم قائد منتخب «الديوك» إلى الريال صيف 2024 بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.