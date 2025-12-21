مبابي فخور بمعادلة قدوته رونالدو

أبدى الفرنسي كيليان مبابي شعوره بالفخر لمعادلة رقم مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل 59 هدفًا مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم في عام واحد، في الفوز على إشبيلية 2ـ0، السبت، ضمن الدوري الإسباني.

وسجل مبابي في ذكرى يوم ميلاده السابع والعشرين، هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 أمام إشبيلية، معادلًا الرقم القياسي الذي حققه رونالدو عام 2013.

وقال مبابي لتلفزيون ريال مدريد، الأحد: «إنه يوم مميز لأنه يوم ميلادي، وكنت دائمًا أقول إنه سيكون حلمًا أن ألعب مباراة في يوم ميلادي مع ريال مدريد، النادي الذي أحلم به».

وأضاف «كان الهدف إنهاء العام بنتيجة إيجابية، والرقم القياسي أمر مذهل. أن أفعل مثل كريستيانو، مثلي الأعلى، أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد وأحد عظماء العالم، فهذا شرف لي».

ويعاني ريال مدريد بقيادة شابي ألونسو الموسم الجاري، لكن مبابي كان اللاعب الأبرز، إذ سجل 29 هدفًا في 24 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وتوج المهاجم بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، ولقب هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويتصدر ترتيب الهدافين في الموسم الجاري برصيد 18 هدفًا.

واعترف مبابي بأنه كان يعلق صور النجم البرتغالي رونالدو في غرفته عندما كان طفلًا، وأنه كان يحلم بالتوقيع لريال مدريد منذ انضمامه في صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان.

واحتفل مبابي بهدفه أمام إشبيلية بتقليد احتفال رونالدو الشهير بالقفزة والصيحة الخاصة به.

وتابع مبابي «إنه فخر لي، أردت أن أوجه له تحية لأنه كان دائمًا لطيفًا معي، وكان يحدثني عن مدريد وكيفية التأقلم هنا وكل شيء. الآن أنا سعيد بتسجيل الأهداف لريال مدريد والفوز بالمباريات».

وتابع «الاحتفال كان من أجله. عادة لدي احتفالي الخاص لكن أردت أن أشاركه معه اليوم. كان مثلي الأعلى عندما كنت طفلًا، والآن تربطني به علاقة جيدة، إنه صديق».

سجل رونالدو نجم النصر السعودي حاليًا 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد ليصبح الهداف التاريخي للنادي، فيما وصل مبابي الآن إلى 73 هدفًا في 83 مباراة.