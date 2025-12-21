«الملز» يجهز بولونيا

احتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الملز وسط الرياض، تدريبات فريق بولونيا الأول لكرة القدم، الأحد، قبل مواجهة نابولي، الإثنين، في نهائي كأس ​السوبر الإيطالي (رويترز)