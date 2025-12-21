«الملك كازو» يبدأ رحلة جديدة بعمر 58 عاما

يستعد المهاجم الياباني المخضرم كازويوشي ميورا البالغ 58 عامًا، للانضمام إلى فريق في الدرجة الثالثة لبدء موسمه الحادي والأربعين لاعبًا محترفًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد.

ميورا، المعروف بلقب «الملك كازو»، سينضم إلى فريق فوكوشيما يونايتد الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة عام، بعد أن أمضى الموسم الماضي مع أتلتيكو سوزوكا من الدرجة الرابعة.

ولم يصبح التوقيع رسميًا بعد، لكن عادة ما يتم الإعلان عن انتقالات ميورا في الـ 11:11 صباح يوم 11 يناير، في إشارة إلى رقم قميصه.

وسيبلغ النجم السابق للمنتخب الياباني 59 عامًا في فبراير المقبل.

خاض ميورا سبع مباريات الموسم الماضي مع سوزوكا الذي هبط إلى الدوريات الإقليمية اليابانية بعد أن أنهى الموسم في المركز قبل الأخير وخسر مباراة فاصلة.

بدأ ميورا مسيرته الاحترافية عام 1986 مع فريق سانتوس البرازيلي، ولعب أيضًا لأندية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال.

أسهم في وضع كرة القدم اليابانية على الخريطة عند إطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.

وخاض أول مباراة له مع منتخب اليابان عام 1990، لكنه استُبعد بشكل شهير من قائمة الفريق في أول مشاركة له في كأس العالم عام 1998، على الرغم من تسجيله 55 هدفًا في 89 مباراة دولية.