لامبارد يعترف: تأثرت.. وتجاوزت حدودي

أكد فرانك لامبارد، مدرب فريق كوفنتري سيتي الأول لكرة القدم، الأحد، أنه ​تجاوز حدوده بعدما أشعل مواجهة بين لاعبيه ولاعبي مضيفه ساوثامبتون بإشاراته المتكررة نحو جماهير صاحب الأرض بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في دوري الدرجة ‌الثانية الإنجليزي، السبت.

وكان ⁠لامبارد ​هدفًا ‌لهتافات جماهير ساوثامبتون في المراحل الأخيرة من المباراة، ونزل نجم إنجلترا وتشيلسي السابق إلى أرض الملعب بعد صفارة النهاية «ليرد لهم الصاع صاعين».

وقال لامبارد للصحافيين «تأثرت عاطفيًا على الأرجح».

وأضاف «كان ‌الأمر غير مقبول تمامًا، ‍لكنني لم ‍أكن سأستمر في هذه اللعبة ‍لفترة طويلة لو لم أكن أحيانًا عاطفيًا داخل الملعب، ولست شخصًا سيئًا خارجه».

وتابع «لا يمكننا أن ​نتصافح ونبتسم في كل مباراة.. نحن نعيش من أجل أن ⁠تكون هذه اللعبة مليئة بالمشاعر».

وتقدم كوفنتري عن طريق إفرون ميسون-كلارك قبل نهاية الشوط الأول، لكن ناثان وود أدرك التعادل لساوثامبتون في الشوط الثاني.

ويتصدر كوفنتري سيتي ترتيب دوري الدرجة الثانية بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويستضيف ‌سوانزي سيتي 26 ديسمبر الجاري.