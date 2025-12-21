الرئيسية / الصورة .. قصة

«المدرسة» تعد نابولي

2025.12.21 | 01:56 pm
أجرى فريق نابولي الأول لكرة القدم، الأحد، تدريباته على ملعب نادي الرياض في العاصمة السعودية، قبل مواجهة بولونيا، الإثنين، في نهائي كأس ​السوبر الإيطالي على ملعب «الأول بارك» (رويترز)
