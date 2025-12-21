بروس يأمل في تكرار إنجاز رينارد

يبرز البلجيكي هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم بين 24 مدربًا يشاركون في كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، إذ يعد الوحيد بينهم الذي سبق له التتويج باللقب.

ويبلغ بروس الآن 73 عامًا، وقاد الكاميرون للتتويج عام 2017، على الرغم من فقدان المنتخب قبل البطولة لعدد من نجومه البارزين، لكنه بلغ المباراة النهائية وهزم الفراعنة في ليبرفيل.

ويأمل بروس أن يكرر إنجاز الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الحالي، الوحيد الذي فاز بالبطولة مع منتخبين مختلفين، بعدما قاد زامبيا إلى التتويج عام 2012 ثم كوت ديفوار بعد ثلاثة أعوام.

عاد بروس إلى أبرز حدث رياضي إفريقي العام الماضي مع منتخب جنوب إفريقيا، حيث خالفوا التوقعات في كوت ديفوار بإنهاء البطولة في المركز الثالث بعدما تخطوا في ثمن النهائي المغرب صاحب الإنجاز الرائع في مونديال 2022 في قطر عندما أنهاه رابعًا.

المدرب يحذر

تخوض جنوب إفريقيا التي غالبًا ما فشلت في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية خلال العقد الماضي، غمار النسخة الخامسة والثلاثين ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا ومصر وزيمبابوي، وستفتتح مشوارها بمواجهة الأولى الإثنين في مراكش.

وبينما يعتقد كثير من مشجعي «بافانا بافانا» أن المنتخب قادر على الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1996، أطلق بروس تحذيرًا.

قال المدافع الدولي السابق للصحافيين: «العام الماضي لم نكن من بين المرشحين، وخسرنا مباراتنا الافتتاحية أمام مالي».

وأضاف: «كانت هناك اقتراحات على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الجنوب إفريقيين بأن قائد طائرتنا يجب أن يبقي المحرك يعمل لأننا سنعود إلى الوطن قريبًا».

وتابع «حسنًا، كان علينا إطفاء المحرك لأننا وصلنا إلى نصف النهائي، حيث خسرنا أمام نيجيريا بركلات الترجيح. ثم فزنا على جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وأنهينا البطولة في المركز الثالث. وبسبب حصولنا على الميدالية البرونزية قبل عام، سيكون خصومنا متحمسين للغاية لهزيمتنا».

ويُنظر إلى بروس على نطاق واسع باعتباره أفضل مدرب لجنوب إفريقيا منذ المحلي كلايف باركر الذي قاد المنتخب إلى التتويج بكأس الأمم الإفريقية عام 1996 والتأهل إلى كأس العالم 1998 قبل أن تتم إقالته قبل العرس العالمي.

ولم يكتفِ المدرب البلجيكي بقيادة جنوب إفريقيا إلى نسختين متتاليتين من الكأس القارية، بل ضمن أيضًا التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث سيواجه المنتخب المضيف المكسيك وكوريا الجنوبية ومنتخبًا أوروبيًا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ضغط قوي

يؤكد بروس أن المباراة الأولى في دور المجموعات أمام أنجولا في مراكش حاسمة بالنسبة لفرص منتخبه في الذهاب بعيدًا في المغرب.

وقال «خسارة المباراة الأولى في دور المجموعات، كما حدث لنا العام الماضي أمام مالي، تضعك تحت ضغط شديد فورًا. تصبح المباراة الثانية حينها مواجهة لا بد من الفوز بها، ولحسن الحظ فعلنا ذلك العام الماضي بالفوز على ناميبيا».

وأضاف «إذا فشلنا أمام أنجولا، فسيتعين علينا عندها هزيمة مصر، الدولة التي توجت باللقب سبع مرات، ويقودها محمد صلاح».

وتابع «ولا ينبغي لنا أن نقلل من شأن زيمبابوي أيضًا. قد تكون الأقل تصنيفًا بين منتخبات مجموعتنا، لكنها دائمًا ما ترفع مستواها أمامنا».

7 مدربين

يُعد بروس واحدًا من بين سبعة مدربين شاركوا في نسخة 2024 وسيكونون في المغرب للمشاركة في بطولة تنطلق الأحد، حيث يُرجَّح أن يتوج المنتخب المضيف باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1976.

حافظ الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشيكينيو كوندي مدرب موزمبيق، وجوان ميشا مدرب غينيا الاستوائية، ووليد الركراكي مدرب المغرب، على مناصبهم عقب النسخة الأخيرة.

أما البلجيكي توم سانفييت فقد انتقل من تدريب جامبيا إلى مالي، في حين انتقل المالي - الإيفواري إريك شيلي من تدريب منتخب بلاده إلى الإدارة الفنية لنيجيريا.

سيكون هناك ثلاثة مدربين بلجيكيين في المغرب هم بروس، سانفييت وبول بوت مع منتخب أوغندا، فيما تمتلك فرنسا مدربين اثنين.

وكان بروس آخر مدرب أوروبي يحرز لقب الكأس القارية، قبل أن يتوج الجزائري جمال بلماضي، والسنغالي أليو سيسيه، والعاجي إيمرس فاي بالنسخ الثلاث التالية.

وسيشارك في نسخة 2025 أربعة عشر مدربًا إفريقيًا، وتسعة من أوروبا، إضافة إلى الأرجنتيني ميجيل جاموندي الذي يقود منتخب تنزانيا ممثلًا لأمريكا الجنوبية.

وتبدو حظوظ جاموندي ضعيفة في التتويج، إذ لم يسبق سوى لمدرب واحد من أمريكا اللاتينية الفوز باللقب، وهو البرازيلي أوتو جلوريا مع نيجيريا عام 1980 من أصل 34 نسخة سابقة.

ويُعد المدربون المصريون والفرنسيون الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة بخمسة ألقاب لكل منهم، بينها ثلاثة متتالية لحسن شحاتة مع الفراعنة منذ عام 2006.