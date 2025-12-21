على غرار أوروبا.. الآسيوي يجهز دوري الأمم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سيطلق دوري أمم آسيا في الفترة المقبلة، في محاولة لتحسين معايير المنافسة والفرص التجارية للمنتخبات الوطنية في جميع أنحاء القارة، وفق بيان أصدره، الأحد، عبر موقعه الرسمي.

ولم يحدد الاتحاد الآسيوي موعدًا ‌لإطلاق المسابقة، ‌وقال ⁠إنه يعتزم ​استخدام ‌فترات التوقف الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي «فيفا» لإجراء مباريات المسابقة، على غرار القارة الأوروبية.

وبيّن أنه بعد إجراء مراجعة داخلية شاملة وعملية تشاور موسعة، قرر الاتحاد الآسيوي من حيث المبدأ إطلاق دوري أمم آسيوي.

وذكر أن البطولة المقترحة تهدف إلى ضمان إجراء مباريات دولية منتظمة وذات قيمة خلال نوافذ المباريات الدولية، وتعزيز التوازن التنافسي من خلال مواجهات قائمة على المستويات، وتحسين كفاءة التكاليف عبر تنسيق مركزي، إلى جانب توفير مسارات تقدم أوضح للمنتخبات الوطنية.

وقال داتوك سري ويندسور، جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي: «دوري الأمم يمثل خطوةً مهمةً إلى الأمام ضمن التزامنا المستمر بدعم تطوير الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادًا، ومن خلال تقديم منصة تنافسية منظمة خلال نوافذ المباريات الدولية، مع قدر أكبر من الاستقرار في الروزنامة وحوافز رياضية واضحة، والتي تهدف إلى ضمان وصول منتظم إلى مباريات عالية الجودة، مع معالجة التحديات اللوجستية والمتعلقة بالتكاليف التي تواجهها المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «سيتم مناقشة المزيد من التفاصيل المتعلقة بنظام البطولة، والجدول الزمني، وآليات التطبيق، عبر اللجان المختصة في الاتحاد ومشاورات الأطراف المختلفة، على أن يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب».