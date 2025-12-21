اتحاد الأثقال.. الحربي نائبا أول

جدد الاتحاد العربي لرفع الأثقال ثقته في القطري محمد المانع، بانتخابه رئيسًا للاتحاد لدورة جديدة تمتد من عام 2025 حتى 2029، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد على هامش البطولات المجمعة في الدوحة، الأحد.

وشهدت الدورة الجديدة استحداث منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة العمل التنفيذي، وتمت تزكية محمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، لتولي هذا المنصب.

كما تم اعتماد التشكيل الجديد لنواب الرئيس، بوجود طلال الجسار من الكويت، والدكتور عبد الله الجرمل من اليمن نائبين للرئيس عن الجزء الآسيوي، إلى جانب محمد عبد المقصود من مصر، وسعيدي كمال من الجزائر نائبين للرئيس عن الجزء الإفريقي، وضم المكتب التنفيذي المنتخب بالتزكية كلًا من محمد كاظم مزعل من العراق، وباسل الإبراهيم من سوريا، وإسحاق إبراهيم إسحاق من البحرين، وعبد الإله لعراش من المغرب، وعبد الرحمن الجطلاوي من ليبيا، وخالد الوداية من فلسطين، في تشكيلة تعكس تنوعًا جغرافيا وخبرة فنية وإدارية واسعة.