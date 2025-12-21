حسام: مشاكل صلاح مفتاح إفريقيا

أكد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الأحد، أن معنويات لاعبه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي عالية.

وقال حسن في مؤتمر صحافي قبل مواجهة زيمبابوي، الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا :«معنويات صلاح في التدريبات عالية، وكأنه في أول بداياته مع المنتخب وأنا أرى أنه سيقدم بطولة كبيرة مع منتخب بلاده، أشعر أن لديه حافزًا كبيرًا، صلاح أيقونة وسيظل كذلك، هو من أفضل اللاعبين في العالم وأنا أسانده في كل ما يفعله» في إشارة منه إلى خلافه مع الهولندي أرنه سلوت، مدرب ليفربول.

وأضاف المدرب المصري :«لا أعتبر ما حدث له أزمة، هي أمور تحصل عادة بين اللاعبين والإدارة الفنية، كان هناك تواصل معه عبر الهاتف منذ البداية وجلست معه عندما التحق بمعسكر المنتخب، تركيزه منصب كليًا على البطولة».

وأوضح حسن أن صلاح كلما تراجع مستواه مع فريقه، يستعيد قوته مع المنتخب، ويصبح أفضل من الأول سواء بالمساهمة في التسجيل أو هز الشباك، وبعد ذلك يعود إلى فريقه أكثر قوة، متابعًا: «هو بحاجة إلى الفوز بالكأس من خلال مساعدتنا ومساعدة نفسه».

وحظي صلاح بدعم نجوم مصر السابقين معبرين عن ثقتهم في قدرته على العودة وتقديم مستواه المعهود في المغرب.

ودخل النجم المصري في صدام مع سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية، فخرج قائد مصر في تصريحات عقب التعادل مع ليدز يونايتد، كشف فيها عن علاقته بمدربه التي تبدو مقطوعة، وأنه يشعر بأن النادي حمّله مسؤولية النتائج السيئة للفريق الموسم الجاري.

واصل سلوت استبعاد صلاح بعدما سافر من دونه إلى إيطاليا لملاقاة إنتر ميلان في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعيده إلى القائمة، وشارك بديلًا في الفوز على برايتون 2ـ0 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي، وصنع الهدف الثاني لصاحب ثنائية الفوز الدولي أوجو إيكيتيكي.