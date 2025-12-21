الهلال يصل الشارقة.. و7 يغيبون

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى الشارقة الإماراتية، ظهر الأحد، استعدادًا لمواجهة منافسه الشارقة في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة عند الـ 07:00 مساء الإثنين، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

ولم يرافق بعثة النادي العاصمي، الدوليون الخمسة سالم الدوسري، ناصر الدوسري، محمد كنو، حسان تمبكتي وعبد الله الحمدان، بسبب إراحتهم عقب فراغهم من المشاركة مع الأخضر في بطولة كأس العرب التي اُختتمت، الخميس الماضي، في الدوحة العاصمة القطرية.

ويفتقد الفريق أيضًا إلى خدمات المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي المشاركان مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المنتظر أن يجري لاعبو الأزرق تدريبًا واحدًا، مساء الأحد، على ملعب المباراة، على أن يسبق ذلك عقد مؤتمر صحافي للإيطالي سيموني إنزاجي وأحد اللاعبين قبل انطلاقة التدريبات.

ويحتل الهلال صدارة مجموعة «الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة، بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية.

واستغل الهلال فترة التوقف الماضية، بخوض مواجهتين تجريبيتين أمام المحرق البحريني كسب الأولى بهدف الصربي سيرجي سافيتش، وخسر الثانية أمام نيوم بهدفين دون مقابل، سجل للأزرق البرازيلي ماركوس ليوناردو.