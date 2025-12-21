فاسور: اختلاف البيئة أثر على هاميلتون

أوضح الفرنسي فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري، أن الصعوبات التي واجهها البريطاني لويس هاميلتون، سائق الفريق في سباقات الـ«فورمولا 1»، في موسمه الأول تعود إلى تغييرات جذرية، متوقعًا أن يتغيّر الأداء بشكل ملحوظ خلال منافسات عام 2026.

وأكد فاسور في تصريحات صحافية نقلها موقع «موتر سبورت» العالمي المختص في رياضة المحركات، الأحد، أن الموسم الأول لهاميلتون مع فيراري لم يلبِّ التوقعات، معتقدًا أن بطل العالم سبع مرات، بإمكانه تقديم مستوى أقوى بكثير في العام المقبل.

وأشار فاسور إلى احتمالية تغيير مهندس سباقات هاميلتون في الموسم المقبل، بعدما تم سؤاله عمّا إذا كان لويس سيواصل العمل مع ريكاردو أدامي، إذ قال: «نحن ندرس كافة الخيارات، لقد قلّلتُ من حجم التغيير الذي يواجهه لويس، كان جزءًا من عالم مرسيدس لنحو 20 عامًا»

وأضاف الفرنسي: «في فيراري، كل شيء كان مختلفًا بالنسبة إلى لويس، الثقافة، أساليب العمل، البرمجيات، القطع، والأشخاص، إذا لم تكن في القمة في أيّ من هذه الجوانب، فإنك تخسر 0.1 ثانية، وهذا العام كان الفارق بين المركز الخامس والمركز الخامس عشر ضئيلاً للغاية».