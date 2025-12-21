الدوسري وابن فياض يخطفان الأول

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الأحد، نتائج الفائزين في اليوم الحادي والعشرين من منافسات أشواط فعاليات مسابقة «المزاين» لفئة فردي دق القعدان «صفر» وشوط «شلفا ولي العهد» «شقح» بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.

وحصل سلطان ناصر الدوسري على المركز الأول فردي دق القعدان «صفر»، ومشبب ابن فياض الدوسري على المركز الأول في شوط «شلفا ولي العهد» «شقح».

وجاء في المركز الثاني من منافسات شوط فردي دق القعدان «صفر» تركي محمد القحطاني، وشنوف جابر الدوسري ثالثًا، وحل في المركز الرابع هذال مشعي آل ظافر، واختتم قائمة الترتيب مبارك بن فهيد العجمي في المركز الخامس.

وفي منافسات شوط «شلفا ولي العهد» «شقح» نال المركز الثاني محمد جمي آل بريك، وفهد عبيد الدوسري ثالثًا، وحقق المركز الرابع حامد بشير العنزي، وأخيرًا بندر جزاء العتيبي في المركز الخامس.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية، الإثنين بإعلان نتائج شوط «سيف الملك» «شقح» والطبع المرحلة الأولى.