الآلاف يحتفلون بالانقلاب الشتوي

هتف آلاف الأشخاص ورقصوا حول نصب «ستونهنج» في بريطانيا مع شروق الشمس فوق الدائرة الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، الأحد، تزامنًا مع الانقلاب الشتوي.

وتجمعت الحشود، وكثير منهم يرتدون أزياءً تاريخية، قبل الفجر، منتظرين بصبر في الحقل المظلم والبارد بجنوب غرب إنجلترا.

وكان بعضهم يغني ويقرع الطبول، فيما خصص آخرون وقتًا للتأمل بين الأعمدة الحجرية الضخمة.

وأقيم هذا النصب العريق قبل ما بين 5000 و3500 عام، وصمم ليتوافق مع حركة الشمس خلال الانقلابين الشمسيين، وهما تاريخان مهمان في تقويم المزارعين القدماء.

ويعد، الأحد، أقصر أيام السنة شمال خط الاستواء، حيث يشير الانقلاب إلى بداية فصل الشتاء فلكيًا. وعلى النقيض من ذلك، يكون في نصف الكرة الجنوبي، أطول أيام السنة، ويبدأ فصل الصيف.

وتصل الشمس إلى أقصر وأدنى مسار لها في السماء، ويحتفل به الكثيرون كرمز للتجدد، فبعد الأحد، تبدأ الشمس في الارتفاع مجددًا، وتزداد الأيام طولًا تدريجيًا يومًا بعد يوم حتى أواخر يونيو.