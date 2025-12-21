النصر.. يستقبل الدوليين ويعتمد البدلاء

شارك الخماسي الدولي نواف العقيدي، ونواف بوشل، وراغد النجار، وعبد الله الخيبري، وعبد الإله العمري، في تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم الجماعية، صباح الأحد، عقب راحة منحت لهم بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب التي اختتمت، الخميس الماضي، في الدوحة العاصمة القطرية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التدريبات التي خضع لها اللاعبون واستمرت نحو ساعتين، شملت تكثيف اللياقة وتطبيق بعض الخطط الفنية والتكتيكية، استعدادًا لمواجهة الزوراء العراقي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2، الأربعاء المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وبيّن المصدر، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، سيحول التدريبات، الثلاثاء المقبل، إلى الفترة المسائية، على أن يخضع الجميع لتدريب صباحي، الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته، أن جيسوس، سيمنح أغلب اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة أمام الزوراء.

وضمن الأصفر العاصمي التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2، متصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة «27 نقطة»، عقب ختام منافسات الجولة التاسعة.