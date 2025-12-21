الأهلي الأكثر حضورا في إفريقيا

يفتقد 11 فريقًا من دوري روشن السعودي خدمات لاعب أو أكثر من محترفيهم الأجانب، بسبب الاستدعاء إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق في المغرب الأحد.

ويأتي فريق الأهلي الأول لكرة القدم على رأس المتضررين بخسارته 3 من نجومه الأساسيين، لفترة قد تمتد إلى 18 يناير المقبل، موعد نهائي العرس القاري.

واستُدعي إلى البطولة الإفريقية 14 لاعبًا من روشن، يتوزعون على 9 منتخبات مشاركة، فيما وقع الاختيار على 3 لاعبين من دوري يلو.

ومع انتهاء منافسات كأس العرب، واستئناف منافسات روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة في قابل الأيام، سيفتقد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، خدمات السنغالي إدوارد ميندي، قائد الفريق وحارسه الأساسي، لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية، للمرة الرابعة في مسيرته، بعد نسخ 2019 و2022 و2024.

وسيلعب الأهلي أيضًا في غياب الجناح الجزائري رياض محرز، الذي يستعد للمشاركة في المحفل القاري للمرة السادسة، فيما يخوض الإيفواري فرانك كيسييه، لاعب وسط الفريق، تجربته الشخصية الخامسة على صعيد كأس الأمم.

وهناك قاسم مشترك بين نجوم الأهلي المشاركين في النهائيات، فهم يبحثون في المغرب عن لقبهم الإفريقي الثاني، إذ توج به محرز 2019، وميندي 2022، وكيسييه 2024.

من ناحيته، يغيب عن الهلال لاعبان، هما المغربي ياسين بونو، حارس المرمى الأساسي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي انضمّ إلى إدوارد ميندي في قائمة «أسود التيرانجا».

أما الاتحاد فسيلعب من دون المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا، الذي لم يمثّل منتخب بلاده سوى في مباراة دولية واحدة، وكانت تجريبية أمام الكونغو الديمقراطية في يونيو الماضي.

وكان الجزائري حسام عوّار، لاعب وسط الفريق، اختير أيضًا ضمن قائمة منتخب بلاده، لكنه استبعد أخيرًا بداعي الإصابة.

وتُزوِّد 8 فرق أخرى من دوري روشن المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا بلاعب واحد، من أبرزهم السنغالي ساديو ماني، جناح النصر، والكاميروني كريستيان باسوجوج، جناح الأخدود، الذي يملك أعلى رصيد مشاركات دولية في القائمة الحالية لمنتخب بلاده.

وإلى جانب النجوم الـ 14، يشهد الصراع القاري الإفريقي مشاركة ثلاثة محترفين من يلو، على رأسهم الكاميروني جورج كيفن نكودو، جناح الدرعية، الذي سبق له اللعب في روشن مع ضمك، بين عامي 2023 و2025.