اجتماع يحتوي امتناع أوغندا عن التدريبات

عاد لاعبو المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات، الأحد، بعد امتناعهم عن حصة السبت، بسبب خلافات مالية مع الاتحاد المحلي للعبة.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات بعد اجتماع عاجل مع موزيس ماجوجو، رئيس الاتحاد.

وجاء الامتناع، وفق معطيات متطابقة، على خلفية مقترح الاتحاد منح مكافأة قدرها 6 آلاف يورو، مقابل التأهل في المرحلة الأولى، وهو ما اعتبره عدد من اللاعبين المخضرمين غير مقبول، خاصة في ظل عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من عام، على الرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين الرياضيين.

ونجح اللاعبون المعترضون في إقناع بعض زملائهم بموقفهم، حيث توجه نحو سبعة لاعبين إلى المدرب البلجيكي بول بوت، وأبلغوه رسميًا بعدم المشاركة في الحصة التدريبية، وهو ما تفهمه المدرب وأدى إلى إلغاء التدريب في حينه.

وأكد اللاعبون أن مطالبهم لا تتعلق بامتيازات إضافية، بل بالاحترام وصرف مستحقاتهم المالية المشروعة، قبل أن يعقد اجتماع عاجل في مقر سكن المنتخب الأوغندي، السبت، جمع ممثلين عن اللاعبين ورئيس الاتحاد، وأسفر عن تفاهم مبدئي لاستئناف التدريب، الأحد.

ويستعد المنتخب الأوغندي لمواجهة تونس، الثلاثاء المقبل، على الملعب الأولمبي في الرباط، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا.