آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
إيتاليانو يراقب
2025.12.21 | 04:50 pm
راقب فينشينزو إيتاليانو، مدرب فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحافي، الأحد، الكأس عن كثب قبل مواجهة نابولي في نهائي السوبر الإيطالي، الإثنين، على ملعب «الأول بارك» في الرياض (رويترز)
الأكثر قراءة
1
هزمن الهلال.. سيدات النصر بطلات «تحدي الشتاء»
2
رديف يعلق عرض الهلال
3
يتقدمهم سالم.. دوليو الهلال يغيبون عن الشارقة
4
برباعية العدالة.. الوحدة يبدأ حقبة تشفيكو
5
مبابي يعادل رقم رونالدو الأسطوري
6
وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا
7
الأحد.. بطل العرب يلتحق بالفتح
8
الشهري يريح الاتفاقيين
Previous
Next
اخترنا لكم
قبل النهائي.. إيتاليانو: الترجيحية تحسم السوبر
يتقدمهم سالم.. دوليو الهلال يغيبون عن الشارقة
غرائب إفريقيا.. هجوم مسلح ومدرب يمارس السحر
الأصفر ينطلق من «دار النصر».. وجيسوس يستعين بالشباب
«فيفا» يوقف 15 ناديا سعوديا
×
الكرة السعودية
2025-12-21 15:34:22
الهلال يصل الشارقة.. و7 يغيبون
الصورة .. قصة
2025-12-21 13:59:19
الأزرق إلى الشارقة
الكرة السعودية
2025-12-20 22:28:58
وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-20 23:20:29
الشهري يريح الاتفاقيين
الكرة السعودية
2025-12-20 22:28:58
وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا
الكرة السعودية
2025-12-20 21:15:52
الأحد.. بطل العرب يلتحق بالفتح
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-21 17:31:24
الأحد.. كونسيساو يحدد مصير الدوليين
الكرة السعودية
2025-12-20 00:06:59
«الفنية» تعيد حاجي وفرحة
الكرة السعودية
2025-12-19 14:00:10
الجمعة.. الاتحاد إجازة قبل ناساف
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-21 15:57:23
النصر.. يستقبل الدوليين ويعتمد البدلاء
الكرة العالمية
2025-12-21 01:38:23
مبابي يعادل رقم رونالدو الأسطوري
الكرة السعودية
2025-12-20 16:36:32
النصر يسرع عودة غريب
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-21 17:19:15
يايسله يريح البريكان.. والأهلي يصل بغداد
الصورة .. قصة
2025-12-21 14:01:52
الأهلي يغادر
الكرة السعودية
2025-12-20 22:28:58
وكالة ميتروفيتش لـ«الرياضية»: الأهلي لم يفاوضنا
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-20 23:24:17
بعد تحدي 8 أشهر.. أربعة أبطال يختتمون «WBC Boxing Grand Prix»
منوعات
2025-12-20 19:27:07
الإثنين.. طرح تذاكر «ليلة الحب صوت مصر»
منوعات
2025-12-20 16:14:07
نجوى بعد حفل الرياض: لم تتغير نظرتي
Previous
Next
×
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
ESports
2025-12-11 17:26:18
الأخضر الإلكتروني يبلغ ربع نهائي العالم
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث