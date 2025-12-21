يايسله يريح البريكان.. والأهلي يصل بغداد

يغيب فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الشرطة العراقي، الإثنين، على ملعب الزوراء في بغداد، العاصمة العراقية، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، فضَّل إراحة المهاجم العائد من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب التي اختتمت الخميس الماضي، نظير شعوره بالإرهاق.

وبيَّن المصدر أنَّ البعثة الأهلاوية، التي وصلت عصر الأحد إلى بغداد، غاب عنها أيضًا الفرنسي إينزو ميو، لاعب خط الوسط، بداعي الإيقاف، إضافة إلى الثلاثي السنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز، لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تفتتح الأحد.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في مجموعة «الغرب» برصيد 10 نقاط قبل انطلاقة الجولة السادسة، فيما يملك الشرطة نقطة وحيدة في المرتبة قبل الأخيرة.